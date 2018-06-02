Контавейт прошла Квитову в третьем раунде Roland Garros

Эстонка Анетт Контавейт обыграла чешку Петру Квитову (7:6, 7:6) в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и четыре минуты.
В следующем раунде эстонская теннисистка сыграет с победительницей пары Камила Джорджи (Италия) - Слоан Стивенс (США).
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Анетт Контавейт (Эстония, 25) - Петра Квитова (Чехия, 8) - 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)
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