Контавейт прошла Квитову в третьем раунде Roland Garros

Эстонка Анетт Контавейт обыграла чешку Петру Квитову (7:6, 7:6) в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и четыре минуты.

В следующем раунде эстонская теннисистка сыграет с победительницей пары Камила Джорджи (Италия) - Слоан Стивенс (США).

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анетт Контавейт (Эстония, 25) - Петра Квитова (Чехия, 8) - 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)