Коко Вандевэй: "Не думаю, что матч с первой ракеткой мира отличается от других"

Американская теннисистка Коко Вандевэй в преддверии матча 1/4 финала US Open против чешки Каролины Плишковой отметила, что встреча с первой ракеткой мира не должна отличаться от других. Она также добавила, что невозможно победить соперницу, если боишься ее.

– Не думаю, что матч с первой ракеткой мира отличается от других, – приводит официальный сайт US Open слова Вандевэй. – Если ты боишься соперницу, которая занимает первую строчку рейтинга, сосредоточиться на игре просто не получится.

Матч между Плишковой и Вандевэй пройдет завтра, 6 сентября.