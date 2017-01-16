11:40 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Касаткина вылетела из розыгрыша Australian Open, уступив Пэн Шуай

0
0
0
7

Россиянка Дарья Касаткина в матче первого круга турнира "Большого шлема" уступила китаянке Пэн Шуай - 0:6, 6:7 (5:7). Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. В другой встрече 10-я "сеяная" турнира Карла Суарес Наварро переиграла представительницу Словакии Яну Чепелову (6:2, 6:2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Пэн Шуай (Китай) - КАСАТКИНА (Россия, 23) - 6:0, 7:6 (7:5)

Суарес Наварро (Испания, 10) - Чепелова (Словакия) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

0
0
0
7
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

tryam

Тарпищев: победа над Кербер говорит, что Касаткина растёт, не стоит на месте Кафельников: Касаткина может преподнести ряд сенсаций на Australian Open Янчук: Касаткина должна выиграть у Пэн Шуай, китаянок нужно укладывать Камельзон: дальше всех из россиянок на Australian Open способна пройти Касаткина Чакветадзе: Касаткина легко победит в первом круге Australian Open (с)

12:52

marksan

tryam____ Диванный спец в теннисе???

12:20

tryam

с такой детской подачей и сливанием игр, какой ей теннис, пускай заканчивает уже, перспектив 0

12:07

Айртон

Хомяка вынесли под ноль вообще без напряга.))

11:59

whistler2012

А писали, что Дарья интенсивно готовилась к АО...Скучно стало в российском женском теннисе.

11:58

shpasic

правильно, нужно к РГ уже готовиться.

11:52

tryam

коротышка сливальщица показала свой уровень, пускай дальше развлекается с другой коротышкой Гавриловой

11:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ