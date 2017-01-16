Касаткина вылетела из розыгрыша Australian Open, уступив Пэн Шуай

Россиянка Дарья Касаткина в матче первого круга турнира "Большого шлема" уступила китаянке Пэн Шуай - 0:6, 6:7 (5:7). Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. В другой встрече 10-я "сеяная" турнира Карла Суарес Наварро переиграла представительницу Словакии Яну Чепелову (6:2, 6:2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Пэн Шуай (Китай) - КАСАТКИНА (Россия, 23) - 6:0, 7:6 (7:5)

Суарес Наварро (Испания, 10) - Чепелова (Словакия) - 6:2, 6:2