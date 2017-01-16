Касаткина вылетела из розыгрыша Australian Open, уступив Пэн Шуай

Россиянка Дарья Касаткина в матче первого круга турнира "Большого шлема" уступила китаянке Пэн Шуай - 0:6, 6:7 (5:7). Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. В другой встрече 10-я "сеяная" турнира Карла Суарес Наварро переиграла представительницу Словакии Яну Чепелову (6:2, 6:2).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Пэн Шуай (Китай) - КАСАТКИНА (Россия, 23) - 6:0, 7:6 (7:5)
Суарес Наварро (Испания, 10) - Чепелова (Словакия) - 6:2, 6:2
tryam
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12:52
marksan
tryam____ Диванный спец в теннисе???
12:20
tryam
с такой детской подачей и сливанием игр, какой ей теннис, пускай заканчивает уже, перспектив 0
12:07
Айртон
Хомяка вынесли под ноль вообще без напряга.))
11:59
whistler2012
А писали, что Дарья интенсивно готовилась к АО...Скучно стало в российском женском теннисе.
11:58
shpasic
правильно, нужно к РГ уже готовиться.
11:52
tryam
коротышка сливальщица показала свой уровень, пускай дальше развлекается с другой коротышкой Гавриловой
11:51