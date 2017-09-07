Каролина Плишкова: "Мне все равно, что я не буду первой ракеткой мира"

Чешка Каролина Плишкова после поражения от американки Коко Вандевэй в 1/4 финала US Open отметила, что не показала свой лучший теннис на турнире. Она также добавила, что ей все равно, что она потеряет первое место в рейтинге WTA.

Лидером рейтинга с 11 сентября станет испанка Гарбинье Мугуруса.

– В целом я не показала свой лучший теннис на этом турнире. Тем не менее я дошла до четвертьфинала, что очень хорошо, – приводит официальный сайт US Open слова Плишковой. – Думаю, у меня были большие ожидания от своего выступления. Я понимала, что мне досталась неплохая сетка, в которой нет непобедимых игроков.

Мне все равно, что я не буду первой ракеткой мира. Не думаю, что что-либо изменится, когда я буду вторым номером. Не вижу никакой разницы.