Хуан Мартин Дель Потро: "Думал о том, чтобы сняться во втором сете, потому что не мог дышать"

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро после победы над австрийцем Домиником Тимом в четвертом круге US Open отметил, что думал о том, чтобы сняться с матча в середине второго сета. Отметим, что теннисист провел встречу с высокой температурой.

В 1/4 финала турнира Дель Потро сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

– Я провел один из самых невероятный матчей в карьере здесь, на US Open, который является моим любимым турниром, на глазах огромной толпы, – приводит BBC слова Дель Потро. – Я думал о том, чтобы сняться в середине второго сета, потому что не мог дышать и нормально двигаться. Плюс Тим очень легко лидировал на протяжении всего матча.