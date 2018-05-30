Халеп обыграла Риске и стала последней участницей второго круга Roland Garros

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Элисон Риске в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:1, 6:1.

Следующей соперницей Халеп станет другая представительница США Тэйлор Таунсенд.

В матче второго круга украинка Элина Свитолина победила представительницу Словакии Викторию Кузьмову - 6:3, 6:4. В следующем раунде она встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Халеп (Румыния, 1) - Элисон Риске (США) - 2:6, 6:1, 6:1

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 4) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 6:3, 6:4

Наоми Осака (Япония, 21) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:4, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония, 25) - Александра Дулгеру (Румыния, Q) - 7:5, 6:2