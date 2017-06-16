Халеп - лучшая теннисистка мая

WTA на своем официальном сайте опубликовал итоги голосования болельщиков за лучшую теннисистку мая. Ей была признана румынка Симона Халеп, за которую проголосовали 87 процентов пользователей сайта. Второе место заняла Елена Остапенко – 9 процентов, на третьей строчке Элина Свитолина – 4 процента.

Напомним, что Халеп проиграла Остапенко в финале Roland Garros, но возглавила рейтинг чемпионской гонки. Остапенко поднялась на четвертое место в рейтинге, Свитолина занимает третью строчку.