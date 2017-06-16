Халеп - лучшая теннисистка мая

WTA на своем официальном сайте опубликовал итоги голосования болельщиков за лучшую теннисистку мая. Ей была признана румынка Симона Халеп, за которую проголосовали 87 процентов пользователей сайта. Второе место заняла Елена Остапенко – 9 процентов, на третьей строчке Элина Свитолина – 4 процента.
Напомним, что Халеп проиграла Остапенко в финале Roland Garros, но возглавила рейтинг чемпионской гонки. Остапенко поднялась на четвертое место в рейтинге, Свитолина занимает третью строчку.
shpasic
мда, 87% - это, конечно, перебор. видимо, фанаты накрутили))
10:27
rusfed 2.0
Вообще бред, конечно: как можно признавать лучшей месяцу ту, которая главный турнир месяца проиграла?
10:26
rusfed 2.0
Если бы не травма, все подряд выигрывала бы, конечно, Симоночка: и Австралию, и Париж, и Лондон, и US. Ну а так да - травма не дает играть. С поломанными руками-ногами вынуждена играть.
10:24
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Почти единогласно.) Грунтовый сезон провела на отлично!)) И если бы не травма, выиграла бы и Рим и Париж.) Я думаю и титул первой не за горами, с Каро поборятся, у Энджи большая защита предстоит.)
09:59