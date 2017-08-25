Хачанов встретится с Лу Еньсунем в первом круге US Open

В пятницу в Нью-Йорке состоялась жеребьевка заключительного турнира "Большого шлема" сезона – Открытого чемпионата США, матчи основной сетки которого стартуют 28 августа.

Карен Хачанов, "посеяный" под 25-м номером, в первом круге сыграет с Лу Еньсунем из Тайваня. Андрей Рублев встретится с британцем Альяжем Бедене, а во втором круге может выйти на седьмого "сеяного" Григора Димитрова.

Соперником Андрея Кузнецова станет испанец Фелисиано Лопес, "посеянный" под 31-м номером, а Михаила Южного – словенец Блаж Кавчич. Евгений Донской померится силами с австрийцем Андреасом Хайдер-Маурером. Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов сыграют с кем-то из победителей квалификации. При этом вторая ракетка России во втором круге может выйти на Жо-Вилфрида Цонга.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль начнет выступление на турнире матчем с сербом Душаном Лайовичем. 36-летний Роджер Федерер, "посеянный" третьим, также оказался в верхней половине сетки. В первом круге он сыграет с молодым американцем Фрэнсисом Тиафо и может сойтись с Надалем в полуфинале.

Чемпион US Open-2012 Энди Маррэй в первом круге встретится с американцем Теннисом Сандгреном. А Александр Зверев, "посеянный" четвертым – с кем-то из победителей квалификации.