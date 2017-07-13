Гарбинье Мугуруса: "Рыбарикова талантлива, но я лучше знаю, как справляться с эмоциями"

Испанка Гарбинье Мугуруса осталась довольна своей игрой в полуфинале Уимблдона с Магдаленой Рыбариковой (6:1, 6:1). Она поблагодарила своего тренера Кончиту Мартинес.

– Рыбарикова очень талантлива, но я уверенно подошла к игре, – цитирует ВВС Мугурусу. – Я уже бывала в похожей ситуации, поэтому лучше знаю, как справляться с эмоциями. Надеюсь, что продолжу так играть и в финале. Хочется, чтобы он пошел по моему сценарию.

Кончита Мартинес знает, как тут побеждать. Она помогала мне своими советами в течение двух недель. Здорово оказаться в финале такого турнира. Хочется одержать победу.