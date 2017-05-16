Француз Глеб Сахаров получил wild card на "Ролан Гаррос"

Стал известен список теннисистов, получивших wild card на участие в Открытом чемпионате Франции. Ранее стало известно, что спецприглашение не получила россиянка Мария Шарапова, вернувшаяся в апреле в теннис после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Таким образом, она не выступит на турнире "Большого шлема".

Мужской одиночный разряд: Жюльен Беннето, Бенжамен Бонзи, Матиас Бург, Квентин Хэйлис, Лоран Локоли, Александр Мюллер.

Женский одиночный разряд: Тесса Андрианджафитримо, Фиона Ферро, Миртл Джорджес, Амандин Хессе, Ализе Лим, Хлоя Паке.

Мужской одиночный разряд, квалификация: Грегуар Баррер, Джоффри Бланкано, Джонатан Экссерик, Максим Хаму, Калвин Эмери, Констан Лестьенн, Корентен Муте, Глеб Сахаров.

Женский одиночный разряд, квалификация: Одри Алби, Манон Арканьоли, Ясмин Мансури, Джессика Понше, Джейд Сувейн, Армони Тан.