17:53 | Теннис — "Большой шлем"

Фоньини пропустит два турнира "Большого шлема" из-за оскорбления женщины-арбитра


Итальянец Фабио Фоньини дисквалифицирован на два турнира серии "Большого шлема" в 2018 году, сообщает официальный сайт ITF. Причиной стал инцидент на US Open-2017. Во время матча против Стефано Травальи он в грязной форме оскорбил женщину-судью. Фоньини был дисквалифицирован с турнира, оштрафован на 24 тысячи долларов и лишен всех призовых.

По новому решению Фоньини должен заплатить еще один штраф в размере 96 тысяч долларов. Эта сумма может быть сокращена вдвое, если в течение двух следующих сезонов он не получит замечаний на турнирах "Большого шлема". 

Фоньини не намерен подавать апелляцию на решение ITF.

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Материалы других СМИ
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