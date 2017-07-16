17:54 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Федерер выиграл Уимблдон, в 19-й раз победив на турнире "Большого шлема"

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Швейцарец Роджер Федерер стал победителем Уимблдона. В финале он в трех сетах обыграл хорвата Марина Чилича. 35-летний ветеран выиграл уже 19-й турнир "Большого шлема" в карьере – это рекордный показатель. На Уимблдоне Федерер побеждает в восьмой раз.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Федерер (Швейцария, 3) – Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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CbIHOK-73

с одной стороны очень рад за роджера, но ... стыд, не суметь отнять у без нескольких дней 36-летнего старика ни одного сета по ходу всего турнира... мягко говоря, удручает

18:03

Читатель.

Это феноменально! Мо-ло-дец, мо-ло-дец! )

18:02

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Более чем уверен, если бы не пропуск РГ, уже был бы третий выигранный мэйджор в сезоне и борьба за Большой шлем.)

18:02

Thomas_Boy_

Молодец, действительно великий теннисист, но было бы интересно посмотреть на его игру с Сампрасом.

18:02

oleg.bob

Федерер не только лучший теннисист в истории, но и возможно лучший спортсмен в истории, наряду с Пеле и Али.

18:01

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Пока Нолик и Рафик готовятся переписывать рекорды Феди, Король переписывает их сам.)) Браво, Федя!)) 19-й шлем, и 8-й Уим.) Ждём продолжения банкета!))

18:00

Анастасия Волочкова

Молодец Федя!Даешь 20 ТБШ!Нужно брать US OPEN!

17:59