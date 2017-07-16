Федерер выиграл Уимблдон, в 19-й раз победив на турнире "Большого шлема"

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем Уимблдона. В финале он в трех сетах обыграл хорвата Марина Чилича. 35-летний ветеран выиграл уже 19-й турнир "Большого шлема" в карьере – это рекордный показатель. На Уимблдоне Федерер побеждает в восьмой раз.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Федерер (Швейцария, 3) – Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 6:1, 6:4