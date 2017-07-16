Федерер выиграл Уимблдон, в 19-й раз победив на турнире "Большого шлема"

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем Уимблдона. В финале он в трех сетах обыграл хорвата Марина Чилича. 35-летний ветеран выиграл уже 19-й турнир "Большого шлема" в карьере – это рекордный показатель. На Уимблдоне Федерер побеждает в восьмой раз.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Федерер (Швейцария, 3) – Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 6:1, 6:4
CbIHOK-73
с одной стороны очень рад за роджера, но ... стыд, не суметь отнять у без нескольких дней 36-летнего старика ни одного сета по ходу всего турнира... мягко говоря, удручает
18:03
Читатель.
Это феноменально! Мо-ло-дец, мо-ло-дец! )
18:02
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Более чем уверен, если бы не пропуск РГ, уже был бы третий выигранный мэйджор в сезоне и борьба за Большой шлем.)
18:02
Thomas_Boy_
Молодец, действительно великий теннисист, но было бы интересно посмотреть на его игру с Сампрасом.
18:02
oleg.bob
Федерер не только лучший теннисист в истории, но и возможно лучший спортсмен в истории, наряду с Пеле и Али.
18:01
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Пока Нолик и Рафик готовятся переписывать рекорды Феди, Король переписывает их сам.)) Браво, Федя!)) 19-й шлем, и 8-й Уим.) Ждём продолжения банкета!))
18:00
Анастасия Волочкова
Молодец Федя!Даешь 20 ТБШ!Нужно брать US OPEN!
17:59