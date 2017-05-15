Федерер снялся с Roland Garros

Швейцарец Роджер Федерер принял решение пропустить Roland Garros, сообщает официальный сайт спортсмена. Теннисист, в этом году ни разу не сыгравший ни одного турнира на грунте, решил сосредоточиться на турнирах на траве и харде.

– К сожалению, я решил не участвовать в Roland Garros, – написал Федерер. – В последний месяц я много работал на корте и за его пределами, но чтобы как можно дольше играть в АТР-туре, мне будет лучше пропустить грунтовый сезон и готовиться к траве и харду.

Начало сезона получилось волшебным, но я должен осознавать, что правильное построение расписания станет ключом к долголетию. Поэтому мы с командой решили, что выступление на одном турнире на грунте не лучшим образом скажется на моей игре и физической подготовке к остальному сезону.

Я буду скучать по французским болельщикам, которые всегда меня поддерживали, но я с нетерпением жду возможности увидеться с ними на Roland Garros в следующем году.

35-летний швейцарец является 18-кратным победителем турниров "Большого шлема". В 2017 году он вернулся на корт после перерыва, связанного с травмой, и выиграл Australian Open и два турнира серии "Мастерс-1000" в Майами и Индиан-Уэллсе.