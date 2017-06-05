Евгений Кафельников: "Только Вавринка может помешать Надалю выиграть Roland Garros"

Олимпийский чемпион и двукратный победитель турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников считает, что помешать испанцу Рафаэлю Надалю выиграть десятый Roland Garros может лишь швейцарец Стэн Вавринка.

Четвертая ракетка турнира Надаль в четвертьфинале встретится с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой. С Вавринкой, посеянным под третьим номером, испанец может встретиться в финале.

- Честно говоря, я думаю, что только Вавринка может помешать Надалю выиграть. К сожалению, (Новак) Джокович определенную уверенность свою растерял, - цитирует "Р-Спорт" Кафельникова. - Энди Маррей на грунте не так хорош, а Надаль практически каждый раз, когда выступает на Roland Garros, выигрывает титул. Некоторое время назад я говорил, что Надаль вряд ли еще выиграет турнир Большого Шлема, но я, может, ошибусь, и он выиграет. Однозначной уверенности нет, что именно Надаль возьмет Roland Garros в этом году, но вероятность этого больше 50 процентов.