12:55 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Энди Маррэй: "Многие думают, что я не смогу удачно выступить на Roland Garros"

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Британец Энди Маррэй рассчитывает удачно выступить на Roland Garros-2017. При этом он признался, что находится не в лучшей форме.

– Я показываю не самый лучший теннис, и мне нужно в этом разобраться, – цитирует The Guardian Маррэя. – Нужно понять, как это изменить. Верю, что все получится. Нужно справиться с этим как можно скорее, потому что впереди несколько важных турниров. Я лично не думаю, что какое-то влияние на мою игру оказывает рейтинг. Хотя меня спрашивают об этом каждую неделю. Многие думают, что у меня нет шансов во Франции после недавних игр. Но я думаю, что смогу удачно выступить. Конечно, будет непросто. Но я должен хорошо потрудиться.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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