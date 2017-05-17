Энди Маррэй: "Многие думают, что я не смогу удачно выступить на Roland Garros"

Британец Энди Маррэй рассчитывает удачно выступить на Roland Garros-2017. При этом он признался, что находится не в лучшей форме.

– Я показываю не самый лучший теннис, и мне нужно в этом разобраться, – цитирует The Guardian Маррэя. – Нужно понять, как это изменить. Верю, что все получится. Нужно справиться с этим как можно скорее, потому что впереди несколько важных турниров. Я лично не думаю, что какое-то влияние на мою игру оказывает рейтинг. Хотя меня спрашивают об этом каждую неделю. Многие думают, что у меня нет шансов во Франции после недавних игр. Но я думаю, что смогу удачно выступить. Конечно, будет непросто. Но я должен хорошо потрудиться.