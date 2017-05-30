Елена Веснина: "В Париже была очень странная погода. Я вообще не могла понять, что происходит"

Российская теннисистка Елена Веснина после победы над Беатрис Хаддад Майя (6:2, 3:6, 6:4) в первом круге Roland Garros отметила, что ей сложно было доганять соперницу во втором сете. По ее словам, переломить ситуацию помог опыт.

- С Хадад Майя было очень важно держать свою подачу, - сказала Веснина спецкору "СЭ" Марии НИКУЛАШКИНОЙ. - Эта теннисистка сама отличается достаточно неудобным вращением при подаче, старается играть от нее. Нужно было не допускать раннего брейка, но именно это и случилось. Я немного потеряла концентрацию на подаче, и случился ранний брейк. Она повела 3:1, 4:1. Было сложно догонять. Тем более, я эту девочку совсем не знаю. Ей 19 или 20 лет. Мало кто ее видел. Всегда сложно играть первый круг турнира "Большого шлема" с соперницей, которая прошла квалификацию, то есть уже выиграла три матча и на хорошем ходу. Так что это такая трудовая победа. Очень довольна, что в третьем сете все же смогла переломить. Опыт, конечно, помог.

- Вы два раза не могли подать на матч.

- Сегодня в Париже была очень странная погода. Я вообще не могла понять, что происходит. Кстати, и во втором сете, когда я проиграла подачу, у нас над кортом летали голуби, шел крупный дождь, дул порывистый ветер. Я в какой-то момент перестала понимать, где нахожусь. Слишком много отвлекающих маневров. Все это, конечно, происходило и с соперницей тоже. Но почему-то мне оказалось с этим сложнее справиться.