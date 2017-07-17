Елена Веснина и Екатерина Макарова: "Теперь хотим стать первыми в мире и победить на Australian Open"

Победительницы Уимблдона в парном разряде Елена Веснина и Екатерина Макарова вернулись в Москву. В аэропорту "Шереметьево" чемпионок встретил спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Россиянки подчеркнули, что нацелены на то, чтобы собрать карьерный "Большой шлем".

– Теперь вы выиграли все, кроме Australian Open. Этот турнир – главная цель на будущее?

Е.В.: Еще есть цель стать первыми в мире. Мы с Катей несколько раз были близки к этому. И мы постараемся ее исполнить. Хотя задача собрать карьерный шлем перед нами тоже стоит. Она будет нас мотивировать.