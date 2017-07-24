Екатерина Макарова и Елена Веснина: "Сыграем в Торонто, Цинциннати и на US Open"

Олимпийские чемпионки Рио и победительницы Уимблдона-2017 Екатерина Макарова и Елена Веснина побывали в гостях в редакции "СЭ". В частности, они рассказали о своих ближайших планах.

– Пару планируем играть в Торонто, Цинциннати и на US Open. Подготовку уже сейчас ведем. Я начинаю играть американскую серию в одиночном разряде с турнира в Вашингтоне, так что через пару дней уже улетаю, – сказала Макарова.

– А я присоединюсь в Торонто, – добавила Веснина.

Напомним, что Макарова и Веснина, проиграв на Уимблдоне в одиночном разряде во втором круге, завоевали титул в паре. Это их третий совместный турнир "Большого шлема". Также они выигрывали Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро и итоговый турнир 2016 года. (Мария НИКУЛАШКИНА)