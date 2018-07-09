Джокович в трех сетах победил Хачанова на Уимблдоне

Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона. В четвертом круге экс-первая ракетка мира победил россиянина Карена Хачанова. На три сета Джоковичу понадобился 1 час 49 минут.

В четвертьфинале Джокович сыграет с Кеи Нишикори.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 12) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 6:2, 6:2