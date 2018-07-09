Джокович в трех сетах победил Хачанова на Уимблдоне

Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона. В четвертом круге экс-первая ракетка мира победил россиянина Карена Хачанова. На три сета Джоковичу понадобился 1 час 49 минут.
В четвертьфинале Джокович сыграет с Кеи Нишикори.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 12) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 6:2, 6:2
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