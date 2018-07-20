Джокович - о победе на Уимблдоне: "Божественные силы направили меня в нужное русло"

Сербский теннисист Новак Джокович написал открытое письмо, в котором поделился секретом преодоления трудностей последних двух лет.

- Последние два года мне не хватало терпения в теннисе, - написал Джокович в письме, опубликованном на его официальном сайте. - Я не был достаточно разумным в выборе стратегии. После многих изменений, связанных с выбором ракетки, методов тренировки, а также членов команды, я не знал, смогу ли вернуться на прежний уровень. К счастью, мне помогли божественные силы, которые направили меня в правильное русло. То, которое принесет мне покой и гармонию. Я хочу выразить благодарность всем, кто верил в меня, чья поддержка позволила мне выиграть "Уимблдон". Счастлив пройти этот потрясающий путь и чувствовать поддержку многих людей со всего мира.

Напомним, в финале Уимблдона Джокович обыграл Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) и выиграл турнир серии Большого шлема впервые с 2016 года.