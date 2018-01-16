Донской и Вавринка вышли во второй круг Australian Open

Россиянин Евгений Донской обыграл в трех сетах немца Флориана Майера в первом круге Australian Open. Встреча длилась 1 час и 58 минут. В следующем раунде он встретится с победителем пары Орасио Себальос – Фабио Фоньини.

Также во второй круг пробились швейцарец Стэн Вавринка и испанец Альберто Рамос-Виньолас.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рамос-Виньолас (Испания, 21) – Дональдсон (США) – 6:2, 6:3, 6:4

Вавринка (Швейцария, 9) – Беранкис (Литва) – 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2)

ДОНСКОЙ (Россия) – Майер Ф. (Германия) – 6:4, 6:4, 6:4