Денис Шаповалов вышел во второй круг Australian Open

Представитель Канады Денис Шаповалов выиграл у испанца Пабло Андухара в первом круге Australian Open. Его соперником станет Таро Даниэль из Японии, который взял верх над австралийцем Танаси Коккинакисом. Также во второй круг пробились Давид Гоффен, Пабло Карреньо Буста, Жоау Соуза и Люка Пуй.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Давид Гоффен (Бельгия, 21) - Кристиан Гарин (Чили) - 6:0, 6:2, 6:2

Пабло Карреньо Буста (Испания, 23) - Лука Ванни (Италия, Q) - 6:7 (5:7), 2:6, 6:3, 7:5, 6:4

Жоау Соуза (Португалия) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:5), 4:6, 6:2

Денис Шаповалов (Канада, 25) - Пабло Андухар (Испания) - 6:2, 6:3, 7:6 (7:3)

Таро Даниэль (Япония) - Танаси Коккинакис (Австралия, Q) - 5:7, 4:2 отказ 2-го игрока

Люка Пуй (Франция, 28) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:1, 7:5, 6:4