Дель Потро прошел Изнера и пробился в 1/4 финала Roland Garros

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро вышел в 1/4 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде благодаря победе над американцем Джоном Изнером - 6:4, 6:4, 6:4. Игра продолжалась один час и 59 минут.

В следующем раунде Изнер сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) - Фабио Фоньини (Италия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) - Джон Изнер (США, 9) - 6:4, 6:4, 6:4