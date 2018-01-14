Блинкова вышла в основную сетку Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова в финале квалификации Australian Open обыграла Вкиторию Томову из Болгарии. Матч продлился 1 час 43 минуты и завершился в трех сетах - 6:3, 1:6, 6:1.

Таким образом, Блинкова стала девятой россиянкой в основной сетке турнира. В Мельбурне в этом году также сыграют Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Мария Шарапова, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян и Елена Веснина.