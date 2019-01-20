Баутиста Агут обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал Australian Open

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут обыграл хорвата Марина Чилича (6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6, 6:4) в 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался четыре часа.

В 1/4 финала испанец сыграет с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером и греком Стефаносом Циципасом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) - Марин Чилич (Хорватия, 6) - 6:7, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4