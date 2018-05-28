Азаренко проиграла Синяковой в первом круге Roland Garros

Белоруска Виктория Азаренко в матче первого круга Roland Garros проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 5:7, 5:7. Также борьбу на турнире завершила венгерка Тимеа Бабош.
Во второй круг вышли итальянка Камила Джорджи, испанка Карла Суарес Наварро и японка Наоми Осака.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Катержина Синякова (Чехия) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 7:5, 7:5
Мария Саккари (Греция) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 7:6 (7:5), 6:2
Лара Арруабаррена (Испания) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 7:6 (7:5), 6:3
Куртни Доулхайд (США, Q) - Виктория Голубич (Швейцария, Q) - 6:4, 6:4
Наоми Осака (Япония, 21) - София Кенин (США) - 6:2, 7:5
Камила Джорджи (Италия) - Грэйс Мин (США, Q) - 6:3, 6:2
Карла Суарес Наварро (Испания, 23) - Ана Конюх (Хорватия) - 6:0, 6:1
За Арсеналий с децтва!))
Почему на Вичку дают как на фаворита, если она из себя щас ничего не представляет?)) Ужо раз 5 подряд подлавливаю...)) 2,7-3 не меньше надо давать!)
14:23
БэнД
Нормуль. Вынесли деревенщину ))
14:20
whistler2012
Чешка Синякова. Смешно.
14:14