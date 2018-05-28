14:06 | Теннис — "Большой шлем"

Азаренко проиграла Синяковой в первом круге Roland Garros

3

Белоруска Виктория Азаренко в матче первого круга Roland Garros проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 5:7, 5:7. Также борьбу на турнире завершила венгерка Тимеа Бабош.

Во второй круг вышли итальянка Камила Джорджи, испанка Карла Суарес Наварро и японка Наоми Осака.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Катержина Синякова (Чехия) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 7:5, 7:5

Мария Саккари (Греция) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 7:6 (7:5), 6:2

Лара Арруабаррена (Испания) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 7:6 (7:5), 6:3

Куртни Доулхайд (США, Q) - Виктория Голубич (Швейцария, Q) - 6:4, 6:4

Наоми Осака (Япония, 21) - София Кенин (США) - 6:2, 7:5

Камила Джорджи (Италия) - Грэйс Мин (США, Q) - 6:3, 6:2

Карла Суарес Наварро (Испания, 23) - Ана Конюх (Хорватия) - 6:0, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

3
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

За Арсеналий с децтва!))

Почему на Вичку дают как на фаворита, если она из себя щас ничего не представляет?)) Ужо раз 5 подряд подлавливаю...)) 2,7-3 не меньше надо давать!)

14:23

БэнД

Нормуль. Вынесли деревенщину ))

14:20

whistler2012

Чешка Синякова. Смешно.

14:14

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!