Азаренко проиграла Синяковой в первом круге Roland Garros

Белоруска Виктория Азаренко в матче первого круга Roland Garros проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 5:7, 5:7. Также борьбу на турнире завершила венгерка Тимеа Бабош.

Во второй круг вышли итальянка Камила Джорджи, испанка Карла Суарес Наварро и японка Наоми Осака.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Катержина Синякова (Чехия) – Виктория Азаренко (Белоруссия) – 7:5, 7:5

Мария Саккари (Греция) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 7:6 (7:5), 6:2

Лара Арруабаррена (Испания) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 7:6 (7:5), 6:3

Куртни Доулхайд (США, Q) - Виктория Голубич (Швейцария, Q) - 6:4, 6:4

Наоми Осака (Япония, 21) - София Кенин (США) - 6:2, 7:5

Камила Джорджи (Италия) - Грэйс Мин (США, Q) - 6:3, 6:2

Карла Суарес Наварро (Испания, 23) - Ана Конюх (Хорватия) - 6:0, 6:1