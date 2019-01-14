Арина Соболенко: "Турсунов? Он такой же сумасшедший, как я"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над Анной Калинской в первом круге Открытого чемпионата Австралии (6:1, 6:4) рассказала о первом титуле в сезоне, завоеванном в Шэньчжэне, и секрете успешного сотрудничества с Дмитрием Турсуновым.

– Конечно, не самые простые погодные условия, но уж на "Шлеме" можно отдать всю себя. В принципе, во время матча не чувствуешь эти погодные условия, голова думает только об одном, - сказала Соболенко в интервью Eurosport.

– На старте сезона вы завоевали титул в Шэньчжэне. Насколько он придал вам уверенности?

– После предсезонки немного стремно стартовать, так что титул действительно придал мне уверенности.

– Что необычного в Дмитрии Турсунове, что ваши общие результаты видны невооруженным взглядом?

– Он такой же сумасшедший, как я.