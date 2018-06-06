Анна Чакветадзе: "Не думаю, что победа над Сереной - главная цель Шараповой"

Экс-пятая ракетка мира, а ныне телекомментатор Анна Чакветадзе выразила мнение, что Мария Шарапова еще сможет выиграть турнир "Большого шлема". Россиянка дошла до 1/4 финала Roland Garros, где уступила Гарбинье Мугурусе в двух сетах, взяв лишь три гейма - 2:6, 1:6.

- Верите, что Шараповой, после всего, что она пережила, еще удастся выиграть турнир "Большого шлема"?

- Будет сложно, но я, честно говоря, верю. Если проанализировать последних победителей, то и Елена Остапенко, и Слоан Стивенс – проходимые для Марии соперницы. Просто нужно, чтобы все хорошо сложилось. Важна удача. Выиграть большой турнир можно только, если помимо хорошей физической формы тебе будет везти. Вот Серена не вышла – и Маша немного выпала из ритма. Хотя Мугуруса была в аналогичной ситуации.

- А Серену Марии когда-нибудь обыграть удастся?

- Непонятно. Но я не думаю, что это главная цель для Шараповой. Она должна готовиться не к матчам с Сереной, а к победам, вне зависимости от того, кто находится на другой стороне корта. И чем чаще она будет побеждать, тем больше у нее будет уверенности. Возможно, тогда ее будет уже не остановить. Набирать очень сложно, но зато потом все переворачивается. Мы уже не раз видели такое в исполнении Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Серены Уильямс. Когда они разыгрываются – тяжело всем. Главное Марии – дотерпеть до этого момента. (Владимир ИВАНОВ)