Анна Чакветадзе: "Надалю не хватило сил, ведь он отдыхал один день, а Федерер - два"

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказала мнение, что в мужском финале Открытого чемпионата Австралии между Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером победу заслуживали оба теннисиста. Победителем турнира стал швейцарец, переигравший испанца в пяти партиях – 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

– О возобновлении великого противостояния в мужском теннисе говорить не приходится. Никто не ожидал, что Рафа и Роджер доиграют в Мельбурне хотя бы до второй недели, – сказала Чекветадзе. – Приятно было видеть в финале давно забытые старые имена. Федерер и Надаль подарили нам эпичный матч, который, думаю, войдет в историю. И хотя швейцарец выиграл еще один турнир, у Серены Уильямс побед все равно больше. Роджер, конечно, велик, но немного жаль Рафу, который выложился в полуфинальной встрече с Димитровым. Ему не хватило физики, потому что швейцарец отдыхал два дня, а испанец – один.

– Надаль больше заслужил победу?

– Знаете, они оба заслуживали. Но в итоге выиграл тот, кто был больше достоин. Рафаэль не смог довести дело до конца: он вел по счету и владел преимуществом. Но немного не сложилось. Все-таки десять сетов за три дня сыграть – это очень тяжело. Большую роль сыграл человеческий фактор. Усталость все-таки накапливается. Матч был стрессовый. Надаль потерял концентрацию на несколько розыгрышей, и это стоило ему титула. (Ярослав СУСОВ)

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