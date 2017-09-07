Андрей Рублев: "Надаль преподал мне урок, это был отличный опыт"

Российский теннисист Андрей Рублев, проигравший испанцу Рафаэлю Надалю в четвертьфинале US Open, отметил, что сейчас ему нужно прибавлять и становиться сильнее. Он также добавил, что ему не хватает скорости, чтобы противостоять топ-игрокам.

– Рафа сказал, что я один из молодых игроков, от которых он ждет больших успехов? Конечно, слышать от него такие вещи – это большая честь, – приводит официальный сайт US Open слова Рублева. – Теперь мне нужно доказывать, что он прав. Не знаю. Мне нужно очень много работать, и сейчас это самое главное, потому что мне еще нужно прибавить во многих вещах. Этот матч показал мне, как сильно я отстаю, сколько мне еще нужно работать. Так что теперь пора прибавлять и становиться сильнее.

Надаль преподал мне урок: 1:6, 2:6, 2:6. Это был отличный опыт. Мне кажется, что у меня есть удары, чтобы бороться с топ-игроками, но в целом они намного лучше меня. Сейчас мне нужно работать над слабыми местами: ногами, нервами и так далее. В физическом плане я силен. Скорее, мне не хватает скорости. Они намного быстрее меня.