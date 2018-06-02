Андрей Ольховский: "Шарапова могла проиграть еще в первом круге"

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский считает, что где Мария Шарапова, победившая со счетом 6:2, 6:1 шестую ракетку мира Каролину Плишкову в третьем круге Roland Garros, провела свой лучший матч после возвращения в теннис.

- Шарапова провела лучший матч после возвращения?

- Думаю, что да. На руку сыграла погода, тепло было. Мария относительно первых кругов сделала меньше невынужденных ошибок.

- Она за час управилась с Плишковой. Это соперница была так слаба?

- Для меня сам счет, с которым победила Мария, стал неожиданным. Плишкова, действительно была не в лучшей форме, но Мария показала очень уверенную игру. Одна действовала хорошо, другая - не очень, и результат налицо.

- С кем легче будет играть Шараповой в четвертом круге - с Юлией Гергес или Сереной Уильямс?

- Психологически, конечно, с Гергес будет легче. В то же время не знаю, насколько Серена готова играть несколько матчей подряд. Думаю, что и погода может сыграть свою роль. Если будет дождливый день, с тяжелыми мячами, Марии будет сложно играть что против одной, что против другой. Если будет солнечная погода, Гергес предпочтительнее.

- Шарапова способна выиграть турнир?

- Очень далеко сейчас заглядываем. Я смотрел первый матч Марии на стадионе, и, на мой взгляд, у голландки Ришел Хогенкамп были очень большие шансы победить Шарапову. Прошло время, а Мария уже в четвертом круге. Все меняется мгновенно. От матча к матчу Шарапова может приобретать уверенность. Но мы не знаем, насколько она физически готова провести весь турнир. (Арман МКРТЧЯН)