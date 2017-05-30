Андрей Кузнецов: "Понимал, что играю лучше Маррэя"

Россиянин Андрей Кузнецов после поражения от Энди Маррэя в первом круге Roland Garros отметил, что до матча надеялся на победу над именитым соперником, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Он добавил, что по ходу первых двух сетов действовал лучше своего оппонента.

– Обидно, конечно. Может быть, до матча никто особо не думал, что я выиграю, но сам для себя я понимал, что могу, – сказал Кузнецов. – И по ходу игры, особенно в первых двух сетах, я осознавал, что действую фактически лучше. Немного не хватало подачи, но в розыгрышах, считаю, я его превосходил. К сожалению, удалось только один сет выиграть, да и тот с нервами. Было много брейков.

Играть на приеме в первых двух сетах получалось лучше, чем на подаче. А если бы держал свою... Обидно. Но с другой стороны, провел достаточно неплохой грунтовый сезон. Считаю, что я прибавил. Немного неправильную дорогу выбрал в начале сезона, но сейчас все налаживается. Есть определенная уверенность в том, что я прогрессирую. И в будущем все будет лучше.