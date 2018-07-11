Андерсон за 4 часа 17 минут обыграл Федерера в четвертьфинале Уимблдона

Действующий чемпион Уимблдона Роджер Федерер не смог выйти в полуфинал, уступив в пяти партиях Кевину Андерсону из ЮАР – 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13. Швейцарец не использовал матчбол. Южноамериканец вошел в четверку сильнейших на втором турнире "Большого шлема" за год – он также играл в финале US Open-2017. Его следующий соперник определится во встрече американца Джона Изнера и канадца Милоша Раонича. Новак Джокович, обыграв Кеи Нишикори, вышел в полуфинал мэйджора впервые с Открытого чемпионата США-2016. Он ждет победителя встречи Рафаэль Надаль – Хуан Мартин Дель Потро.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – Роджер Федерер (Швейцария, 1) – 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11

Новак Джокович (Сербия, 12) – Кеи Нишикори (Япония, 24) – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2