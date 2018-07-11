19:35 11 июля | Теннис — "Большой шлем"

Андерсон за 4 часа 17 минут обыграл Федерера в четвертьфинале Уимблдона


Действующий чемпион Уимблдона Роджер Федерер не смог выйти в полуфинал, уступив в пяти партиях Кевину Андерсону из ЮАР – 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13. Швейцарец не использовал матчбол. Южноамериканец вошел в четверку сильнейших на втором турнире "Большого шлема" за год – он также играл в финале US Open-2017. Его следующий соперник определится во встрече американца Джона Изнера и канадца Милоша Раонича. Новак Джокович, обыграв Кеи Нишикори, вышел в полуфинал мэйджора впервые с Открытого чемпионата США-2016. Он ждет победителя встречи Рафаэль НадальХуан Мартин Дель Потро.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кевин Андерсон (ЮАР, 8) – Роджер Федерер (Швейцария, 1) – 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11

Новак Джокович (Сербия, 12) – Кеи Нишикори (Япония, 24) – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/

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