Александрова проиграла Си Сувэй на US Open

Екатерина Александрова не смогла преодолеть барьер первого круга на US Open. Россиянка в трех сетах уступила Си Сувэй из Тайваня. Из шести россиянок, сыгравших в первом круге открытого чемпионата США, во второй пробилась только Екатерина Макарова. На корт выйдут еще шесть теннисисток из России, включая экс-первую ракетку мира Марию Шарапову.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Си Сувэй (Тайвань) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 6:3, 4:6, 6:3

Юлия Глушко (Израиль, Q) - Моника Никулеску (Румыния) - 3:6, 7:5, 6:4

Кики Бертенс (Голландия, 13) - Кристина Плишкова (Чехия) - 6:0, 7:5

Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Коко Вандевеге (США, 24) - 6:3, 7:6(7:3)