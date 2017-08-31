Александр Зверев не смог выйти в третий круг US Open, Миша Зверев обыграл Пэра

Хорватский теннисист Борна Чорич во втором круге US Open обыграла немца Александра Зверева - 3:6, 7:5, 7:6, 7:6. Миша Зверев в этом раунде одержал победу над Бенуа Пэром из Франции - 6:3, 6:2, 3:6, 6:7, 7:5.

Также в третий круг турнира вышли Пабло Карреньо Буста (Испания), Лукас Пуйе (Франция), Паоло Лоренци (Италия), Николя Маю (Франция), Джон Изнер (США) и Сэм Керри (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Чорич (Хорватия) - Зверев А. (Германия) - 3:6, 7:5, 7:6, 7:6

Зверев М. (Германия) - Пэр (Франция) - 6:3, 6:2, 3:6, 6:7, 7:5

Пуйе (Франция) - Дональдсон (США) - 7:5, 6:4, 4:6, 3:6, 6:4

Лоренци (Италия) - Мюллер (Люксембург) - 6:7, 6:3, 7:6, 6:3

Маю (Франция) - Рамос-Виньолас (Испания) - 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:0

Изнер (США) - Чон Хен (Корея) - 6:3, 6:4, 7:5

Керри (США) - Села (Израиль) 6:4, 6:1, 6:4

Карреньо Буста (Испания) - Норри (Великобритания) - 6:2, 6:4, 6:3