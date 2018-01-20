Александр Зверев: "Мне нужно научиться контролировать себя в решающие моменты"

Немец Александр Зверев, проигравший корейцу Чон Хену в третьем круге Australian Open, объяснил поражение психологическими проблемами. Теннисист, однако, отметил, что у него достаточно времени, чтобы разобраться с этим.

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:0 в польцу корейца.

– Есть некоторые проблемы не физического характера, – цитирует Metro Зверева. – Мне нужно научиться контролировать себя в решающие моменты, как, например, на турнирах "Большого шлема". Проблема возникала на Уимблдоне, в Нью-Йорке, сегодня.

Я еще молод, поэтому у меня есть время. У меня есть возможность поработать над собой. Много проблем появляется из-за давления. Думаю, в Нью-Йорке я провел гораздо худший матч (против Чорича (3:6, 7:5, 7:6, 7:6). – Прим. "СЭ"). Сегодня же не думаю, что я отыграл недостойно.