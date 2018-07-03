11 сеяных теннисистов не вышли во второй круг "Уимблдона"

На "Уимблдоне" завершились матчи первого круга в мужском одиночном разряде. В последних матчах победы одержали Жюльен Беннето (Франция), Маттео Берреттини (Италия), Орасио Себальос (Аргентина) и Денис Шаповалов (Канада).

Из 32 сеяных теннисистов во второй круг пробились 21. Завершили борьбу Григор Димитров (Болгария, 6), Доминик Тим (Австрия, 7), Давид Гоффен (10, Бельгия), Борна Чорич (16, Хорватия), Джек Сок (18, США), Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20), Ришар Гаске (Франция, 23), Филип Краинович (Сербия, 28), Марко Чеккинато (Италия, 29), Фернандо Вердаско (Испания, 30) и Леонардо Майер (Аргентина, 32).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Жюльен Беннето (Франция) - Мартон Фучович (Венгрия) - 7:5, 7:5, 6:3

Маттео Берреттини (Италия) - Джек Сок (США, 18) - 6:7(5:7), 6:7(3:7), 6:4, 7:5, 6:2

Орасио Себальос (Аргентина) - Гвидо Андреоцци (Аргентина) - 4:6, 7:6(7:1), 6:4, 6:4

Денис Шаповалов (Канада, 26) - Жереми Шарди (Франция) - 6:3, 3:6, 7:5, 6:4