Квитова принесла Чехии первую победу в 1/4 финала Кубка федераций с Швейцарией

Сборная Чехии вышла вперед в 1/4 финала Кубка федераций против Швейцарии (1:0). В первой встрече этой стадии турнира Петра Квитова одержала победу над Викторией Голубич. Встреча, продолжалась 1 час и 53 минуты, и завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:3.

Во втором матче четвертьфинала между Чехией и Швейцарией встретятся Барбора Стрыцова и Белинда Бенчич.

Кубок Федерации

Мировая группа

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чехия - Швейцария - 1:0

Петра Квитова - Виктория Голубич - 6:2, 1:6, 6:3