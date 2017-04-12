Евгений Кафельников: "У женской сборной России оптимальный состав для выхода в Мировую группу"

Вице-президент ФТР, олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников выразил мнение, что у сборной России собрался оптимальный состав для борбы за выход в Мировую группу Кубка федерации. Сегодня стало известно, что в матче плей-офф против Бельгии за Россию сыграют Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анна Блинкова. Матч пройдет 22-23 апреля на МСА "Лужники".

У нашей команды нет никакой другой цели, кроме как добыть победу и выйти в Мировую группу, - цитирует ТАСС Кафельникова. - На мой взгляд, это будет оптимальный состав, девчонки своими последними результатами показали, что находятся в очень хорошей форме. Надеемся, что те же Касаткина и Павлюченкова в матче с бельгийками покажут тот самый теннис, который позволил им на прошлой неделе одержать победы в турнире. Ну и Лена Веснина, само собой