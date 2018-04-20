Елена Веснина: "В Ханты-Мансийске принимают очень хорошо, а оленина теперь одно из любимых блюд"

Теннисистка сборной России Елена Веснина поделилась впечатлениями от Ханты-Мансийска, где пройдет матч плей-офф Мировой группы II Кубка федерации. Россиянки за право остаться во втором по силе дивизоне встретятся с Латвией.

– Мы уже акклиматизировались, так как приехали заранее, - цитирует ugramediasport.ru Веснину. - У нас было время привыкнуть к условиям, разнице во времени и к самой арене. Нам здесь очень нравится, нас принимают очень хорошо, а оленина теперь одно из моих любимых блюд. Прекрасный город, прекрасный регион. Мы очень рады, что сейчас здесь находимся.

– Боевой настрой?

– Думаю, матчи сборной России даже не нуждаются в каком-то особом настрое – он уже есть. Ты приезжаешь и сразу понимаешь, зачем ты здесь, и что от тебя ждут только победы. А для этого, разумеется, нужно приложить максимум усилий, показать лучшую игру и принести команде пользу этой победой.

– В команде новый капитан. Как с ним складываются отношения?

– Отношения складываются очень хорошо. Игорь Андреев очень скурпулезно подходит к каждому вопросу, не спешит, и пока нам все нравится. Ему непросто, необходимо какое-то время для адаптации. Сразу прийти и взять такую команду в свои руки – сложная задача. Необходим опыт. Но, я думаю, что у Игоря все получится. Он очень старается для этого, и мы будем ему помогать. Надеемся, что его первый опыт будет удачным.