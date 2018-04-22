Елена Веснина: "Россия выйдет из низшей группы и будет еще сильнее"

Теннисистка сборной России Елена Веснина выразила уверенность, что команде удастся вернуться в элитный дивизион Кубка федерации. Россиянки уступили Латвии в плей-офф Мировой группы II (2:3) и впервые с 1997 года опустились в Евро-африканскую зону.

- Для того, чтобы подняться, надо сначала больно упасть. Да, нам будет очень непросто, и потребуется много сил, - цитирует ТАСС Веснину. - Сборная Латвии показала очень бесстрашный, мощный и сбалансированный теннис. Наши девочки боролись, но, видимо, так суждено, чтобы мы оказались в этой низшей группе, но я уверена, мы из нее выйдем и будем еще сильнее.