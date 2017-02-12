Чехия и Швейцария вышли в полуфинал Кубка федерации

Сборные Чехии и Швейцарии вышли в полуфинал Кубка федерации, победив Испанию и Францию соответственно. Для Чехии – это девятый полуфинал подряд.
В полуфинале Швейцария сыграет против Белоруссии, а Чехия – против сильнейшего в противостоянии США – Германия.
Кубок федерации
Мировая группа
Четвертьфиналы
Швейцария – Франция – 3:1
Бенчич – Пармантье – 6:3, 6:4
Бачински – Младенович – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5
Суббота
Бачински – Корне – 7:5, 6:4
Бенчич – Младенович – 3:6, 4:6
Чехия – Испания – 3:1
Стрыцова – Арруабаррена – 6:4, 6:4
Плишкова – Мугуруса – 6:2, 6:2
Суббота
Стрыцова – Мугуруса – 0:6, 6:3, 1:6
Плишкова – Арруабаррена – 6:4, 7:5
shpasic
на классе))
20:47