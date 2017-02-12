20:43 | ТЕННИС — Кубок федерации

Чехия и Швейцария вышли в полуфинал Кубка федерации

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Сборные Чехии и Швейцарии вышли в полуфинал Кубка федерации, победив Испанию и Францию соответственно. Для Чехии – это девятый полуфинал подряд.

В полуфинале Швейцария сыграет против Белоруссии, а Чехия – против сильнейшего в противостоянии США – Германия.

Кубок федерации

Мировая группа

Четвертьфиналы

Швейцария – Франция – 3:1

Бенчич – Пармантье – 6:3, 6:4

Бачински – Младенович – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5

Суббота

Бачински – Корне – 7:5, 6:4

Бенчич – Младенович – 3:6, 4:6

Чехия – Испания – 3:1

Стрыцова – Арруабаррена – 6:4, 6:4

Плишкова – Мугуруса – 6:2, 6:2

Суббота

Стрыцова – Мугуруса – 0:6, 6:3, 1:6

Плишкова – Арруабаррена – 6:4, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/2017/3/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

на классе))

20:47

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