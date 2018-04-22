Анастасия Севастова: "Обыграть Макарову помогло то, что я посмотрела ее матч с Остапенко"

Теннисистка сборной Латвии Анастасия Севастова отметила, что во второй день матча Кубка федерации против России она чувствовала себя увереннее. В первой игре плей-офф Мировой группы II она уступила Анастасии Павлюченковой, а сегодня одолела Екатерину Макарову и принесла команде решающее третье очко.

- Мне кажется, что обыграть Катю Макарову мне помогло то, что я смотрела предыдущий матч, когда она играла с Аленой Остапенко, - цитирует ugramegasport.ru Севастову. - Еще я начала матч по-другому, в отличие от Дубая. Да и в принципе на грунте мне легче с ней играть, в тот раз я проиграла ей на харде. Она отлично играет в теннис, и мне всегда было трудно с ней играть. В этот раз я боролась до конца, и это тоже было важно. Во втором сете она играла лучше, сразу взяла брейк и была впереди. Это было очень близко к третьему сету. Важно было взять гейм после 4:5, а после 5:6 я уже и вовсе спокойно играла.

Имело значение и начало матча, ведь когда плохо начинаешь – очень сложно войти в матч. И, конечно, это было сложно, но я знала, что у меня были шансы. Пара розыгрышей была очень близко – прямо по линии. Нужно было всегда быть в игре, сосредоточенной только на ней. Мне кажется, что я никогда не выигрывала у Кати, но на грунте мне было проще играть, чем ей. Я знала, что в какой-то решающий момент она допустит ошибку. Ведь у Кати тоже нервы, она не робот.

Мне кажется, что в первом матче я волновалась намного больше. Мы никогда не играли в таком формате, было сложно в первый день. Во второй же получилось расслабиться. Счет был 2:1, и нам нечего было терять. Мы вели в счете. И даже если бы было наоборот, то это тоже было бы не страшно. Мы выступаем не дома, мы играем против России, за которую играют лучшие игроки. На второй день я немного успокоилась, не было такого волнения, и я начала играть спокойнее.