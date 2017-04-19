Анастасия Мыскина: "Хорошо, что после Чарльстона все успели отдохнуть"

Капитан сборной России Анастасия Мыскина рассказала о состоянии своей команды перед матчем плей-офф за место в Мировой группе с командой Бельгии, который пройдет в конце недели в Москве.

– Все, кто были в Америке, чувствуют себя очень хорошо, – отметила Мыскина. – Удачно, что турнир в Чарльстоне закончился относительно давно и была неделя, чтобы девочки уже прилетели в Москву, съездили к себе домой. И после мы успели собраться вовремя и начать работать.

Напомним, что в состав сборной России на встречу с Бельгией вошли Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анна Блинкова. Три первые весной завоевали по титулу на турнирах в США. Веснина в середине марта выиграла супертурнир в Индиан-Уэллсе, а Павлюченкова и Касаткина 9 апреля победили в Монтеррее и Чарльстоне соответственно. (Мария НИКУЛАШКИНА)