Филипп Кольшрайбер: "Я рад, что Германия победила, но мне нужен был отдых"

Третья ракетка Германии и 34-я мира Филипп Кольшрайбер рассказал, почему пропустил матч плей-офф за место в Мировой группе Кубка Дэвиса с Португалией, прошедшей в минувшие выходные. Его команда победила со счетом 3:2.

- Германия провела отличный уик-энд, и я очень рад победе. Все время был на связи с капитаном. Но у меня в этом году было столько травм, что нужно прислушиваться к своему организму. Мне исполняется 34 года. Это, конечно, не оправдание, но этот сезон действительно был тяжелым для меня. Я должен давать своему телу возможность отдыхать, - сказал Кольшрайбер. (Мария НИКУЛАШКИНА)