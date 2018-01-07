Сергей Грязцов: "Трудно было услышать друг друга при таком шуме"

Российский конькобежец Сергей Грязцов посетовал на усталость во время командной гонки преследования на чемпионате Европы. Сборная России в гонке завоевала серебро, уступив Голландии.

- Трудно было услышать друг друга при таком шуме, поэтому не очень хорошо получился первый круг. Увидел на табло время - потом мы начали добавлять, - цитирует ТАСС Грязцова. - Моя профильная дистанция - 1500 метров, поэтому последние полтора круга дались тяжело. Не совсем успел восстановиться после вчерашнего забега. Хотя ребята вчера бежали 5000 метров, им тоже было непросто.