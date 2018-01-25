Руслан Захаров: "Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, не виноваты, что кого-то не допустили"

Российский конькобежец, олимпийский чемпион-2014 по шорт-треку, Руслан Захаров в интервью RT подчеркнул, что будет поддерживать россиян, которые получат допуск на Игры-2018. Ранее стало известно, что МОК не пригласил ряд российских атлетов на Олимпиаду в Пхенчхан. В число недопущенных также вошла конькобежка Юлия Скокова.

- Все готовились, вся команда выходит на пик формы к Олимпийским играм. Все готовы, но... у кого будет зеленый флаг, у кого - красный, мы не знаем, - сказала Юлия Скокова. - Возможно, не удастся попасть на Олимпийские игры. Все надежды, ожидания и мечты растаят и уйдут никуда. Но есть и другие соревнования! Мы настраиваемся на другие старты. Чемпионат мира впереди, Кубки мира.

- Настроение неидеальное, но мы стараемся быть более позитивными, улыбаться, поддерживать друг друга. У нас еще есть шанс, - сказал Захаров. - Те люди, которые поедут и будут выступать, они же не виноваты, что кого-то не допустили. Поэтому если они станут олимпийскими чемпионами, внесут себя в историю Олимпийских игр. Я буду желать им удачи. Желаю им только победы.

- На Олимпиаде должны участвовать все страны. Без России как-то... спортсмены должны понимать, что это сильнейшие конькобежцы мира, - сказал еще один представитель конькобежной сборной Сергей Трофимов.

Отметим, что Трофимов получил приглшшение на Олимпиаду.