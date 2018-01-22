Родченков дает показания на слушаниях российских конькобежцев в CAS по видеосвязи

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков дает показания по видеосвязи на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам российских конькобежцев, информирует РИА Новости со ссылкой пресс-службу Союза конькобежцев России.

Слушания по делам четырех российских конькобежцев - Ольги Фаткулиной, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, Александра Румянцева - пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр, проходят в понедельник в Женеве. Показания Родченков дает по видеосвязи, его лицо закрыто экраном, присутствующим на слушаниях видны только его руки.