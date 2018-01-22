Родченков дает показания на слушаниях российских конькобежцев в CAS по видеосвязи

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков дает показания по видеосвязи на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам российских конькобежцев, информирует РИА Новости со ссылкой пресс-службу Союза конькобежцев России.
Слушания по делам четырех российских конькобежцев - Ольги Фаткулиной, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, Александра Румянцева - пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр, проходят в понедельник в Женеве. Показания Родченков дает по видеосвязи, его лицо закрыто экраном, присутствующим на слушаниях видны только его руки.
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В уголовных судах иногда даже голос свидетеля меняют, чтобы сохранить его анонимность. Естественно, при этом судьи перед допросом свидетеля сначала удостоверяют личность свидетеля по специальной процедуре.
20:48
NapoliFC
Там походу не только кто-то мамой поклялся что это Гриша собственной персоной, но и тем же способом показания подтвердил.
20:39
AlCapone
И как это можно принять за показания???? Апофеоз кретинизма
20:21
Весёлый©
Григорий, дави допингёров! Ты нне один.
20:10
bvp
Кто-то мамой поклялся, что это точно он?
20:09
staerswimmer23
Смех да и только! Даже басманный суд отдыхает!
20:06
NapoliFC
Мне кажется настоящий Родченков уже прикопан ребятами из ФБР/ЦРУ:)
19:49
NapoliFC
А как они определили что это именно Родченков?
19:48
Vlаdimir
Если лицо закрыто, то каким образом можно быть уверенным в том, что это Родченков? Тем более что мимика, эмоции могут выдать возможное вранье.
19:48