19:29 | КОНЬКИ

Родченков дает показания на слушаниях российских конькобежцев в CAS по видеосвязи

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков дает показания по видеосвязи на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам российских конькобежцев, информирует РИА Новости со ссылкой пресс-службу Союза конькобежцев России.

Слушания по делам четырех российских конькобежцев - Ольги ФаткулинойИвана СкобреваАртема КузнецоваАлександра Румянцева - пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр, проходят в понедельник в Женеве. Показания Родченков дает по видеосвязи, его лицо закрыто экраном, присутствующим на слушаниях видны только его руки.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/skating/20180122/1131492552.html

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (9)
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mobile_actor

В уголовных судах иногда даже голос свидетеля меняют, чтобы сохранить его анонимность. Естественно, при этом судьи перед допросом свидетеля сначала удостоверяют личность свидетеля по специальной процедуре.

20:48

NapoliFC

Там походу не только кто-то мамой поклялся что это Гриша собственной персоной, но и тем же способом показания подтвердил.

20:39

AlCapone

И как это можно принять за показания???? Апофеоз кретинизма

20:21

Весёлый©

Григорий, дави допингёров! Ты нне один.

20:10

bvp

Кто-то мамой поклялся, что это точно он?

20:09

staerswimmer23

Смех да и только! Даже басманный суд отдыхает!

20:06

NapoliFC

Мне кажется настоящий Родченков уже прикопан ребятами из ФБР/ЦРУ:)

19:49

NapoliFC

А как они определили что это именно Родченков?

19:48

Vlаdimir

Если лицо закрыто, то каким образом можно быть уверенным в том, что это Родченков? Тем более что мимика, эмоции могут выдать возможное вранье.

19:48