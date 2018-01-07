Полтавец - о слушаниях в CAS: "У меня есть закалка - я прошел еще советскую армию"

Главный тренер сборной России Константин Полтавец сравнил ситуацию с российскими конькобежцами со стипль-чезом. Четверо российских конькобежцев - Ольга Фаткулина, Артем Кузнецов, Александр Румянцев и завершивший карьеру Иван Скобрев - пожизненно отстранены МОК от Олимпийских игр, их результаты в Сочи-2014 были аннулированы. Все они подали апелляции в CAS. Согласно критериям допуска, Игры в Пхенчхане могут пропустить трехкратные чемпионы мира на отдельных дистанциях Павел Кулижников и Денис Юсков, также подавшие иски в CAS.

- Я полностью разделяю мнение Ольги Фаткулиной: присутствие на слушаниях отвлекает, - цитирует "Р-Спорт" Полтавца. - Слушания могут совпасть с этапами Кубка мира или в преддверии стартов. Нам нужно продолжать сезон, эти все моменты со слушаниями отвлекают, мы должны быть в нормальном фокусе и в нормальном состоянии. Это все напоминает стипль-чез. Мне кажется, мы постоянно бежим по кругу, стоят барьеры, и не могу пока определить, где будет яма с водой. Если ребята сами захотят поехать и посмотреть в глаза обвинителям, они вправе это сделать, но моя позиция такая.

Нас сломить не получилось и не получится. У меня есть определенная закалка - я прошел еще советскую армию, у нас в тренерском штабе работают Дмитрий Дорофеев и Павел Абраткевич, у которых есть спортивная закалка, которые могут противостоять всему этому. Тренеры отдают свою силу и свою энергию спортсменам в этой ситуации. Обидно, что в ней мы не можем бороться. Наша борьба в этой ситуации - наши результаты. На решения мы повлиять никак не можем.