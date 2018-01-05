17:45 5 января | КОНЬКИ

Кулижников - третий на чемпионате Европы на дистанции 500 метров

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Россиянин Павел Кулижников завоевал бронзу на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 500 метров. Спортсмен показал результат - 34,85 секунды.

Еще один представитель России Артем Кузнецов занял пятое место (35,06), Руслан Мурашов - 9-е (35,28).

Золото завоевал голландец Роналд Мулдер (34,80), серебро - финн Мика Поутала (34,85).

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

500 м

1. Р. Мулдер (Голландия) - 34,80

2. Поутала (Финляндия) - 34,85

3. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 34,85

4. Н. Иле (Германия) - 35,03

5. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,06

6. Пекка Коскела (Финляндия) - 35,19

9. МУРАШОВ (Россия) - 35,28

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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dsbu.68497

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

20:27 5 января

staerswimmer23

Время одинаковое, почему третий? Или тысячные смотрят?

19:47 5 января

Джон....Сильвер

слабенько

18:47 5 января