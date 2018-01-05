Кулижников - третий на чемпионате Европы на дистанции 500 метров

Россиянин Павел Кулижников завоевал бронзу на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 500 метров. Спортсмен показал результат - 34,85 секунды.
Еще один представитель России Артем Кузнецов занял пятое место (35,06), Руслан Мурашов - 9-е (35,28).
Золото завоевал голландец Роналд Мулдер (34,80), серебро - финн Мика Поутала (34,85).
Коломна (Россия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
500 м
1. Р. Мулдер (Голландия) - 34,80
2. Поутала (Финляндия) - 34,85
3. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 34,85
4. Н. Иле (Германия) - 35,03
5. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,06
6. Пекка Коскела (Финляндия) - 35,19
9. МУРАШОВ (Россия) - 35,28
dsbu.68497
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20:27 5 января
staerswimmer23
Время одинаковое, почему третий? Или тысячные смотрят?
19:47 5 января
Джон....Сильвер
слабенько
18:47 5 января