Кулижников - третий на чемпионате Европы на дистанции 500 метров

Россиянин Павел Кулижников завоевал бронзу на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 500 метров. Спортсмен показал результат - 34,85 секунды.

Еще один представитель России Артем Кузнецов занял пятое место (35,06), Руслан Мурашов - 9-е (35,28).

Золото завоевал голландец Роналд Мулдер (34,80), серебро - финн Мика Поутала (34,85).

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

500 м

1. Р. Мулдер (Голландия) - 34,80

2. Поутала (Финляндия) - 34,85

3. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 34,85

4. Н. Иле (Германия) - 35,03

5. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,06

6. Пекка Коскела (Финляндия) - 35,19

9. МУРАШОВ (Россия) - 35,28